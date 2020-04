Iachini ricorda Rialti: “Grande onestà e correttezza, amico da 31 anni. Peccato non poterlo salutare”

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha regalato un ricordo di Alessandro Rialti, scomparso ieri sera:

Giornata oggi ancora più triste in un periodo già difficile, è andata via una persona eccezionale, un professionista competente della famiglia Fiorentina. Conoscevo Rialti da 31 anni, sapeva fare il suo lavoro in modo garbato ed educato e tutti gli volevano bene. Non era mai indiscreto, aveva un profondo rispetto della conoscenza. Aveva grande onestà e correttezza, sempre spiritoso. Un peccato non poterlo salutare: sicuramente ce lo porteremo sempre nel cuore.