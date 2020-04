Lo conoscevo da quando giovanissimo iniziai a scrivere qualcosa di calcio. Lui era un cronista già abbastanza noto a Firenze, seguiva già la Fiorentina ma gli piaceva venire alle Due Strade a vedere la Rondinella che per lui era l’anima della vera Firenze, di San Frediano. Da allora sono passati tanti anni, ma Alessandro Rialti, Sandro per gli amici ci è sempre stato vicino tanto che un paio d’anni fa mi disse “Sto per andare in pensione mi piacerebbe scrivere sul tuo sito“. E così è stato e ogni volta che usciva un suo pezzo si emozionava sempre come un ragazzino alle prime armi.

Perché Sandro amava il calcio e amava scrivere. La notizia della sua scomparsa mi ha colpito come un fulmine davvero a ciel sereno. A Sandro piaceva mangiare, non era certo un tipo atletico, ma mai mi sarei immaginato di essere qui stasera a piangere la sua scomparsa a soli 69 anni. Alla famiglia vanno le mie condoglianze e quelle della redazione del ‘suo’ sito, violanews.com

Ciao Sandro rimarrai sempre con noi con il tuo DEEP PURPLE, da stasera decisamente più deep