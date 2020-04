Toldo a VN: “Gioviale e mai invadente. Ciao Ciccio e grazie per la fiducia nel 1993”

Anche l’ex portiere della Fiorentina Francesco Toldo si unisce al coro di ricordi di Alessandro Rialti, storica firma del giornalismo viola che ci ha lasciati in questi giorni. Violanews.com ha chiesto all’ex portiere un pensiero in queste ore che hanno scombussolato l’universo Fiorentina.

Toldo, ci ha lasciati una colonna del giornalismo fiorentino.

“Non sapevo niente, apprendo questa notizia con grande dolore. Faccio le mie condoglianze alla sua famiglia in questo difficile momento”.

Che ricordo ha di lui?

“Aveva un’energia unica per difendere i colori viola, faceva il suo lavoro con grande entusiasmo”.

Quando lei arrivò a Firenze lui c’era già…

“Aveva preso a cuore quella banda di ragazzini che eravamo nel 1993. Aveva sempre una parola di conforto per noi, nei momenti di difficoltà ci difendeva. E anche davanti agli errori non si accaniva, era corretto. Non pensava ai suoi interessi personali, voleva far bene il suo lavoro. Ciccio era una persona di grande compagnia, sapeva stare sul filo dell’equilibrio e non risultava mai invadente.”.

Lo aveva sentito di recente?

“Beh, ovviamente da quando sono andato via il rapporto era cambiato. Ma so che lui, con gli ex giocatori, lo ha sempre avuto buono. Ci siamo sentiti quando sono tornato a Firenze per la festa dei novant’anni della Fiorentina e in altre circostanze. La stima e l’affetto non sono mai cambiati, adesso resta un bel ricordo”.