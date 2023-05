Iachini: “Italiano gioca simile a Spalletti. Era già un allenatore con me”

"Era un mini allenatore già in campo. Giocavamo 4-3-3 al Chievo. Quell'anno abbiamo fatto record di punti e promozione in Serie A. Sul terreno di gioco era il mio Lobotka. E non a caso lui gioca 4-2-3-1 o 4-3-3, come Spalletti. Potrebbe essere un buon successore a Napoli, e non a caso se ne parla"