Un'altra pausa per le nazionali è iniziata. Tutti gli impegni dei giocatori della Fiorentina in queste settimane
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Alieu Njie
Come ogni sosta che si rispetti, anche la Fiorentina avrà dei propri tesserati che andranno in giro per il mondo. Qui troverete il riepilogo dei impegni che coinvolgeranno i giocatori viola nelle prossime due settimane.
Njie ha ricevuto la chiamata dalla Svezia di Potter, che tra l'altro he elogiato l'ala viola in conferenza stampa. Per la squadra dell'ex Brighton sono in programma le ultime due sfide del girone di Nations League. Il primo avversario sarà la Bosnia, in casa il 14 novembre, mentre per il 17 è previsto il match in Polonia
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