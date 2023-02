I tifosi del Torino imitano quelli viola. Niente trasferta contro la Juventus

La Curva Maratona ha deciso di emulare quella Fiesole. Infatti come ricorderete i tifosi viola disertarono la trasferta contro la Juve. I motivi erano legati al prezzo, e all'iscrizione obbligatoria al sito ufficiale dei bianconeri. La Curva Maratona in un comunicato ha deciso di rinunciare alla trasferta nel derby. Le motivazioni sono le stesse dei gemellati viola. Inoltre la Maratona chiede anche alle altre frange del tifo granata di non andare allo Stadium.