Protesta anti-Juve della Curva Fiesole. Niente trasferta a Torino, ecco perché

Il tifo organizzato viola non seguirà la Fiorentina nella trasferta di Torino contro la Juventus per protesta

La notizia è arrivata nella mattinata di lunedì e sta accompagnando l’avvicinamento a Juventus-Fiorentina: domenica a Torino non saranno presenti i gruppi organizzati della Curva Fiesole. La parte più calda del tifo viola non seguirà la squadra in questa trasferta, che comunque resta una delle partite più sentite della stagione. Una rinuncia pesante, dettata principalmente dal caro biglietti e da condizioni ritenute inaccettabili per acquistare i tagliandi.