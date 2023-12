Il dato degli spettatori al Franchi per Fiorentina-Verona: tra gli abbonati e coloro che hanno acquistato un tagliando per la singola partita

La Fiorentina ha diffuso il dato sugli spettatori presenti oggi sugli spalti per Fiorentina-Verona. Al "Franchi" quest'oggi erano presenti più di 26mila spettatori, per l'esattezza 26.311. Il dato comprende gli abbonati e coloro che hanno acquistato un tagliando per la singola partita. L'incasso al botteghino è poco meno di mezzo milione di euro: 479.051.