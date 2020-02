I convocati viola, buone notizie per Iachini. Anche alcuni giovani tra i 23 viola

Nessuna sorpresa nella lista dei convocati di mister Beppe Iachini in vista di Fiorentina-Milan, in programma domani sera al Franchi ore 20,45. Recuperati i giocatori alle prese con influenza nei giorni scorsi. Assente dalla lista Badelj per squalifica e il lungodegente Ribery che ne avrà ancora per un po’ (LEGGI QUI), per il resto la rosa è al completo e ci sono anche due giovanissimi come Brancolini e Dalla Mura freschi di chiamata per lo stage col Ct Mancini.

LA PROBABILE FORMAZIONE VIOLA