VN – Problemi influenzali per tre giocatori della Fiorentina, i dettagli

Secondo quanto raccolto da Viola News, nello spogliatoio della Fiorentina si sono registrati alcuni casi di influenza stagionale. Erick Pulgar, Marco Benassi e Pol Lirola hanno dovuto fronteggiare qualche linea di febbre nelle ultime ore, ma l’allarme sembra esser rientrato. Come accennato da Iachini in conferenza stampa, la situazione adesso è in via di recupero e tutti e tre dovrebbero essere a disposizione per la gara casalinga contro il Milan.