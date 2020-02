Dal centro sportivo: Iachini ha pochi dubbi. In panchina l’uomo più atteso

Si avvicina la partita contro il Milan, in programma domani alle 20.45 all’Artemio Franchi. Come riportato da Radio Bruno Toscana, Pulgar, Benassi e Lirola, influenzati, stanno meglio, tanto che si sono allenati in gruppo. I tre sono stati convocati per il big match contro la squadra rossonera.

Per quanto riguarda la formazione, Iachini dovrebbe confermare il 3-5-2 con gli stessi giocatori che hanno battuto la Sampdoria. Quindi: Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa, Lirola a destra, Duncan, Pulgar e Castrovilli in mediana, Dalbert a sinistra, in attacco confermata la coppia composta da Chiesa e Vlahovic. Solo panchina per l’ex Milan, Patrick Cutrone.