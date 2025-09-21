Viola News
I convocati della Fiorentina: la scelta su Gudmundsson

La Fiorentina ha ufficializzato i convocati per la gara contro il Como. Ecco la scelta su Gudmundsson
Redazione VN

Fiorentina-Como rappresenta una sfida già decisiva per i viola di Stefano Pioli. Il tecnico ex Milan oggi potrà contare su Albert Gudmundsson, che risulta essere convocato. Nella lista dei 25 non ci sono indisponibili, come annunciato poco fa:

La lista dei convocati per la partita del Franchi:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) LAMPTEY Tariq Kwame Nii Lante

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SABIRI Abdelhamid

24) SOHM Simon Salomon Junior

25) VITI Mattia

