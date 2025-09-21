I convocati della Fiorentina: la scelta su Gudmundsson

Fiorentina-Como rappresenta una sfida già decisiva per i viola di Stefano Pioli. Il tecnico ex Milan oggi potrà contare su Albert Gudmundsson, che risulta essere convocato. Nella lista dei 25 non ci sono indisponibili, come annunciato poco fa:
La lista dei convocati per la partita del Franchi:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) LAMPTEY Tariq Kwame Nii Lante
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SABIRI Abdelhamid
24) SOHM Simon Salomon Junior
25) VITI Mattia
