Hull City-Fiorentina, top&flop: Dodo-Kean, c’è intesa. Terracciano, altro errore

GERMOGLI PH: 19 LUGLIO 2024 FIRENZE VIOLA PARK PARTITA AMICHEVOLE FIORENTINA VS REGGIANA NELLA FOTO KEAN

KEAN: puntuale in area di rigore, con quattro occasioni chiare solo nel primo tempo, e partecipe dalla trequarti in giù, legando il gioco e consegnando a Dodo l'assist per la prima rete viola. Nella ripresa, sempre di testa, inzucca la rete del bis gigliato, poi sfiora la doppietta.