Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Hiljemark: “Il rigore non dato a Firenze? Decisione dell’arbitro da accettare”

news viola

Hiljemark: “Il rigore non dato a Firenze? Decisione dell’arbitro da accettare”

Hiljemark: “Il rigore non dato a Firenze? Decisione dell’arbitro da accettare” - immagine 1
Il tecnico svedese preferisce chiudere le polemiche post derby
Redazione VN

Nella conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Bologna, il tecnico svedese della compagine nerazzurra Oscar Hiljemark torna su alcuni episodi del match di settimana scorsa contro la Fiorentina:

A Firenze nel secondo tempo abbiamo cambiato sistema di gioco perché nei primi 45' avevamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare e da lì le cose sono andate meglio. Con i viola abbiamo subito un solo gol, con il Milan due: in fase difensiva stiamo migliorando. Se la sconfitta contro la Fiorentina ci ha condannato? Abbiamo davanti un percorso molto difficile, io sono qui per lavorare duro insieme a tutti. Del rigore (i pisani nel post partita hanno protestato per l'intervento in area di Ranieri su Meister, ndr) non voglio parlare, né entrare nella polemica, l'arbitro ha deciso così e dobbiamo solo accettarlo.

Leggi anche
Fiorentina, i convocati per l’Udinese: prima senza Solomon, Gosens con la maschera!
Udinese-Fiorentina nel segno di Astori: ricordo e prevenzione al Bluenergy Stadium

© RIPRODUZIONE RISERVATA