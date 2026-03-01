Hiljemark: “Il rigore non dato a Firenze? Decisione dell’arbitro da accettare”

Nella conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Bologna, il tecnico svedese della compagine nerazzurra Oscar Hiljemark torna su alcuni episodi del match di settimana scorsa contro la Fiorentina:
A Firenze nel secondo tempo abbiamo cambiato sistema di gioco perché nei primi 45' avevamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare e da lì le cose sono andate meglio. Con i viola abbiamo subito un solo gol, con il Milan due: in fase difensiva stiamo migliorando. Se la sconfitta contro la Fiorentina ci ha condannato? Abbiamo davanti un percorso molto difficile, io sono qui per lavorare duro insieme a tutti. Del rigore (i pisani nel post partita hanno protestato per l'intervento in area di Ranieri su Meister, ndr) non voglio parlare, né entrare nella polemica, l'arbitro ha deciso così e dobbiamo solo accettarlo.
