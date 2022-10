Hearts, il CEO McKinlay: “Non ci hanno aiutato infortuni e squalifiche”

"Le strade di Firenze erano piene di fan degli Hearts e ogni singolo feedback che abbiamo ricevuto è stato straordinariamente positivo. Avete viaggiato a migliaia e avete reso il nostro club, e voi stessi, orgogliosi. Quasi 4.000 Jambos hanno assistito allo Stadio Artemio Franchi alla partita e il sostegno dal primo all'ultimo fischio è stato clamoroso. Non ho dubbi che parte del motivo della prestazione del secondo tempo sia stato il supporto dagli spalti, quindi, ancora una volta, vi ringrazio. Il vostro supporto è davvero apprezzato, ovunque andiamo. Questo periodo è stato motivo di apprendimento per tutti nel club e continuiamo ad acquisire un'esperienza inestimabile, che speriamo di mettere a frutto qualificandoci ancora una volta per l'Europa. Non ci siamo sempre illusi che giocare su due fronti - europeo e nazionale, con una rotazione così stretta tra le partite - sarebbe stato qualcosa di diverso da una sfida. Ciò che non ha aiutato la nostra causa sono stati gli infortuni e le squalifiche, tuttavia, siamo fiduciosi che una volta che queste situazioni si saranno risolte daremo il via ancora una volta a tutti i cilindri."