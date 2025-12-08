Guetta su Vanoli: “Fiorentina malata. Forse serve un altro specialista”

David Guetta, storica voce viola e direttore del "Pentasport" in onda su Radio Bruno, ha detto la sua sulla posizione di Paolo Vanoli. Ecco il su commento: (LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU FIRENZEDINTORNI.IT)
Il parere di David Guetta su Vanoli
Precisazione necessaria: Paolo Vanoli ha pochissime responsabilità sul disastro viola, è il meno colpevole di tutti, ma qui siamo di fronte ad un malato calcistico da codice rosso ed il medico chiamato ad intervenire non pare essere in grado di trovare la cura ed essendoci, appunto, un’urgenza letale ci si potrebbe chiedere se non sia il caso di chiamare un altro specialista. Il rigore di Reggio Emilia ha squarciato ogni ipocrisia: lo spogliatoio è una polveriera, certe scene sono penose, ma la precisazione di Gudmundsson chiama in causa soprattutto l’allenatore: possibile che non si siano parlati prima della clamorosa smentita islandese?
