Guetta: “Società migliore di come si presenta, ho fiducia in Commisso”

La voce delle radiocronache della Fiorentina a 360° sul mondo viola: dalla lite fra Antognoni e Sconcerti al caso Italiano

L'intervento di Sconcerti mi è sembrata più una presa di posizione contro l'ambiente viola. Su alcune cose non sono d'accordo, ma ho letto il suo come un discorso generale che rivolge alla piazza, per relativizzare. Non andrei oltre ad alimentare scontri come questo che nel mondo del calcio sono all'ordine del giorno. Non sono d'accordo su quanto offerto dalla Fiorentina ad Antognoni, non è uno come gli altri. Su Italiano sento puzza di bruciato, Commisso è molto diverso da altri presidenti.