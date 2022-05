Guetta: “Si continua a parlare soprattutto di soldi. Torreira? Spero che rimanga”

L'opinione del giornalista

"Alla fine, per ogni proprietà, i nodi vengono al pettine. Commisso per adesso ha speso 400 milioni per la Fiorentina: 170 per l'acquisto del club, 110 per il Viola Park, 75 di sponsorizzazione Mediacom, 45 per la gestione ordinaria. Se sono tanti o pochi non saprei dirlo, di sicuro si continua a parlare soprattutto di soldi, una cosa che non fa impazzire i tifosi. Pensiamo che chi compra la Fiorentina debba spendere, spendere e spendere, ma Commisso, come in passato Della Valle, ha detto che oltre una certa quota non va. La Fiorentina ha venduto benissimo e ha comprato abbastanza male. Torreira? Non si è capito bene cosa sia successo, ma spero che rimanga. Da parte di Commisso non è elegante continuare a gettare fango su Prandelli dicendo ogni volta che è stato un errore mandare via Iachini".