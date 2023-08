Guetta: “Nzola è superiore a Cabral. Su Berardi devo capire una cosa”

"Jovic oggi ha fatto una buona gara, ma vai a sapere con quale atteggiamento giocherà, lo si aspetta da un anno. Spero arrivi una punta, non mi faccio ingannnare dalla partita di oggi. Parisi mi pare che sia nettamente migliore di Biraghi in prospettiva. Più tignoso in difesa. Nzola è nettamente superiore di Cabral, lo ha dimostrato, così come Beltran per Jovic. Il caso Castrovilli va trattato con massima prudenza, così come quello di Amrabat. Ma non credo che ci sia grande voglia di prenderlo in giro. Basta con le scommesse. ci sono tante partite da giocare, ma per ora di concreto c'è poco. Cerofolini sarebbe l'ora di mandarlo a giocare in Serie B. Io poi vorrei capire perchè quando Berardi costava 25-30 milioni la Fiorentina ne ha offerti 15."