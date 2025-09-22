David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno e storica voce viola, ha commentato la sconfitta della Fiorentina di Pioli contro il Como. Ecco le sue parole: (ARTICOLO COMPLETO SU FIRENZEDINTORNI.IT)
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Guetta: “Fiorentina, non sappiamo da dove cominciare. Umiliati dal Como”
news viola
Guetta: “Fiorentina, non sappiamo da dove cominciare. Umiliati dal Como”
Il pensiero di David Guetta
Un disastro di queste dimensioni non se lo aspettava proprio nessuno e non si sa davvero da dove cominciare. Pioli? Pradè? Il modulo? Boh. Certamente la rosa non è da due punti in quattro partite, ma soprattutto non ci si può far umiliare in quel modo dal Como sul piano del gioco, perché nel secondo tempo la Fiorentina non è proprio esistita: merito delle idee di Fabregas?
© RIPRODUZIONE RISERVATA