Il direttore del Pentasport di David Guetta, commenta così l’ufficialità di Beppe Iachini (LEGGI)

L’inizio del campionato ci ha raccontato di una Fiorentina molto brutta. L’ufficialità di oggi ha mostrato che le decisioni le prende solo Commisso. Non è una soluzione che sicuramente porta entusiasmo, ha prevalso l’istinto del Presidente a discapito dei desideri della piazza. Rocco dovrà affrontare un pizzico di scetticismo perchè la gente fatica ad entrare nella sua mentalità e non capisce. I tifosi non comprendono capire una scelta che viene considerata di basso profilo. Commisso si rivede in Iachini, si è guadagnato la borsa di studio giocando da stopper e ama la gente che “picchia” in campo. Acquistare la Fiorentina non è stata speculazione, vuole divertirsi col calcio e quindi prende le scelte seguendo il cuore. Questo può piacere o meno