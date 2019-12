Guerini vota Commisso: “Bravo a non farsi condizionare dai tifosi”

Intervenuto in mattinata a Radio Sportiva, Vincenzo Guerini ha commentato anche la situazione in casa Fiorentina e la conferma di Montella nonostante il crescente malcontento della tifoseria (SONDAGGIO): “Commisso ha preso la società, deve imparare a conoscere l’ambiente e adesso non deve farsi trasportare dall’emotività. Ritengo che sia un comportamento da persona intelligente. I tifosi sono una parte fondamentale ma Commisso deve prendere le decisioni senza farsi condizionare da loro. Lui deve avere la freddezza di gestire tutto nel modo migliore” ha detto l’ex giocatore e dirigente viola. MONTELLA: “QUALCUNO NON VUOLE AZZERARE I CONTI COL PASSATO…”