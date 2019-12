Montella e le critiche: “Bisogna dimenticare lo scorso anno. Ai tifosi dico…”

Nel corso della conferenza stampa di oggi, alla vigilia di Fiorentina-Cittadella, Vincenzo Montella è tornato (su imbeccata dei giornalisti) sulla fiducia ribadita dalla società e sulle critiche che invece arrivano da buona parte dei tifosi. Queste le sue parole: “Qualcuno sperava che fossi mandato via già prima di iniziare. Finchè non si azzerano i conti con l’anno scorso sarà sempre così, io l’ho fatto ma evidentemente altri no. Commisso è stato straordinario con me e lo ringrazio, sicuramente qualcosa di buono ha visto in questi mesi. Ha dimostrato di essere un grande presidente, ha sostenuto la squadra e si è assunto le responsabilità, non è da tutti in questo calcio. Un appello ai tifosi? Fare un’autodifesa non è il mio forte. Vedo che questa tifoseria sostiene sempre la squadra durante la partita, poi i fischi alla fine ci stanno, se c’è da trovare un colpevole spesso si punta sull’allenatore. Ma l’importante è che si sostenga la squadra”.