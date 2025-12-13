Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del podcast "Chess after Dark" sul processo che lo ha visto coinvolto e sulle voci di mercato prima dell'arrivo in viola:
Gudmundsson: “Prima della Fiorentina mi cercavano due club. Ecco come è andata”
Sono rientrato dall'allenamento, sono andato negli spogliatoi, mi stavo rilassando e ho controllato il telefono. Ho visto che mia madre aveva chiamato sei volte, mio padre quattro. Un anno prima che andassi alla Fiorentina si presentò il problema e i club che mi seguivano si ritirarono dai colloqui. C'erano diverse squadre, ma all'epoca parlavo di più con Inter e Juventus.
