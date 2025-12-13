Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Gudmundsson: “Prima della Fiorentina mi cercavano due club. Ecco come è andata”

news viola

Gudmundsson: “Prima della Fiorentina mi cercavano due club. Ecco come è andata”

Gudmundsson: “Prima della Fiorentina mi cercavano due club. Ecco come è andata” - immagine 1
Gudmundsson sul possibili trasferimento in un altro club prima di arrivare alla Fiorentina
Redazione VN

Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del podcast "Chess after Dark" sul processo che lo ha visto coinvolto e sulle voci di mercato prima dell'arrivo in viola:

Sono rientrato dall'allenamento, sono andato negli spogliatoi, mi stavo rilassando e ho controllato il telefono. Ho visto che mia madre aveva chiamato sei volte, mio padre quattro. Un anno prima che andassi alla Fiorentina si presentò il problema e i club che mi seguivano si ritirarono dai colloqui. C'erano diverse squadre, ma all'epoca parlavo di più con Inter e Juventus.

Leggi anche
Fiorentina, il programma di oggi
Gazzetta snobba la CL: “La Fiorentina ne è prigioniera. A Firenze interessa 0”

© RIPRODUZIONE RISERVATA