Graziani: “Viola Park fatto per costruirsi i giocatori in casa”

Graziani su Jovic e Cabral

Redazione VN

L'ex calciatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare dei alcuni temi caldi in casa viola. Queste le sue parole: "Cabral e Jovic insieme? A me nelle poche occasioni in cui li abbiamo visti insieme sono piaciuti tanto. Mi davano l'idea di essere una coppia interessante, basta vedere la partita con l'Inter. Poi se Italiano la pensa diversamente ce ne faremo una ragione. Cabral penso che sia più adatto all'idea di calcio di Italiano. Il tecnico dovrebbe dare fiducia ad uno dei due per un certo numero di partite e vedere a cosa andrà incontro".

Sul Viola Park — "Nasce perché la Fiorentina vuole costruirsi i giocatori in casa. Da che età iniziare a far crescere i giovani viola? Dai 5/6 anni sarebbe l'età ideale per calpestare l'erba di quel centro sportivo, di modo gettare già le basi per il futuro. Ritiro a Bagno a Ripoli? La temperatura sarà sicuramente più alta, ma l'importante è il riposo della sera".

Capitolo esterni — "Preferisco vederli con i piedi dominanti sulla rispettiva fascia. I piedi invertiti non mi convincono. Gonzalez penso che incida maggiormente quando parte dalla sinistra, di modo da arrivare in fondo al campo e mettere la palla al centro per i due attaccanti".

Sul valore della rosa — "Io ad oggi non sono contento, perché so che la Fiorentina si meriterebbe di più rispetto alla classifica attuale. Anche a Verona ci siamo resi conto di avere una squadra nettamente superiore a quello che sta dimostrando. Se fossimo stati al posto del Bologna, quindi con cinque/sette punti in più stavamo ancora lottando per un obiettivo anche in campionato. La Fiorentina ha una buona base di rosa, ma l'attaccante si vede che manca. Uno come Arnautovic l'avrei preso subito".