Fiorentina-Milan, Franchi verso il record stagionale: rossoneri complici

La Nazione si sofferma sui i dati dei biglietti, pe adesso, venduti in vista di Fiorentina-Milan. Quasi sicuramente sarà frantumato il record di presenze stagionale, che regge da Fiorentina-Inter dello scorso 23 ottobre, quando al Franchi furono presenti 36.699 tifosi. Al momento gli spettatori attesi (tra abbonati e biglietti venduti) sono oltre 32.000, ma siamo soltanto a metà settimana con davanti altri quattro giorni di vendita che incrementeranno il dato finale. A ieri sera, dunque, erano circa 10.000 i tagliandi staccati. Molto probabilmente, anche l presenza di tifosi rossoneri in altri settori dello stadio sta aiutando questi numeri, ma la cornice di pubblico sarà comunque importante. La ferrovia, per esempio, è già quasi tutta esaurita.