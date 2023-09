Graziani si sbilancia: “I viola possono puntare ad entrare tra le prime quattro”

"Domani per la Fiorentina non sarà facile, il Frosinone gioca bene e ha fatto buoni risultati in questo avvio di stagione. Chi in attacco tra Nzola e Beltran? Sarà un dilemma per tutta la stagione, io fossi in Italiano sceglierei un titolare e gli darei fiducia. Personalmente punterei su Nzola che ha dimostrato di saper segnare in Italia. Obbiettivi di quest'anno? Per me i viola hanno le possibilità per arrivare nelle prime posizioni, viste le difficoltà delle romane e la fatica a fare gioco che ha la Juventus. Oggi la Fiorentina non deve mettersi un limite ma guardare gara dopo gara. Quando a Firenze si vedrà un trofeo? Non è facile perché alla fine le squadre che vincono sono quelle che investono di più, solo con il gioco non si può arrivare così in alto. Fiorentina non capace di tenere i big? Non è vero, sono più scelte che fa la società. Quando arrivano determinate offerte è giusto accettarle. Arthur e Maxime Lopez insieme? Dipende da quello che si vede in allenamento, ma secondo me possono tranquillamente giocare insieme, entrambi hanno tanta qualità tecnica. Chi al posto di Dodò? La prima opzione è Kayode, come alternativa io terrei buona però anche l'opzione Martinez Quarta che da anche maggior copertura e libertà ai giocatori offensivi".