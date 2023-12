Graziani: “Senza i gol delle punte la Fiorentina non può restare a certi livelli”

"Ferencvaros-Fiorentina? I viola devono giocare per vincere, magari facendo un minimo di turnover. E' giusto farsi qualche calcolo ma senza rischiare troppo. Va ricordato poi che con i cinque cambi si ha la possibilità di cambiare per metà la propria squadra. Roma-Fiorentina? Non ho capito perché non si sia scelto di mettere le due punte nel finale, sfruttando anche il fatto che i giallorossi fossero stanchi e in inferiorità numerica. Conference League? Non esistono gare facili o difficili, ogni gara è a se. Il problema per la Fiorentina non sono gli attaccanti ma il modo in cui vengono utilizzati dalla Fiorentina. Io sono convinto che giocando a due punte i viola gioverebbero del lavoro di Nzola e Beltran. L'ex Spezia contro la Roma l'ho visto in crescita, si è dato da fare ed è sembrato essere più in condizione. Italiano dopo la Coppa Italia ha ammesso che l'attacco a due potrebbe essere una soluzione praticabile. La mia speranza è che ciò accada, anche perché senza le reti delle punte dubito che si possa continuare a mantenere una classifica del genere. Parisi? Ha vissuto un momento di flessione fisica e caratteriale, tutto ciò però potrebbe anche farlo crescere e migliorare. Non sono preoccupato per la sua situazione".