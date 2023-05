Graziani: “Ormai contano solo le coppe per l’Europa. Igor? Che momentaccio”

Le parole di Ciccio Graziani dopo la partita di oggi della Fiorentina e il finale di stagione della squadra allenata da Italiano

Redazione VN

L'ex attaccante viola, Ciccio Graziani, durante Viola su RTV38 ha parlato del finale di stagione che attende la Fiorentina: "Un po' inconsciamente la testa era già a mercoledì. Poi hai fatto un mega turnover, quindi ottenere un pareggio a Torino in questo modo non è male. Entrambe le squadre hanno provato a vincerla e non ci sono riuscite. I punti di oggi non ci servivano a nulla. Ormai l'Europa la raggiungi solo con le Coppe. Con la testa ormai non ci sei più in queste partite. Non lo dicono ovviamente, ma è così".

Coppa preferita? — "Tra le due preferirei vincere la Conference League, perché almeno rimarrebbe ancora in Italia. Non posso sentire che qualche giocatore è stanco. È il loro lavoro. Siamo arrivati in un momento decisivo della stagione e bisogna dare il massimo fino alla fine per provare ad ottenere i migliori risultati possibili".

Su Igor — "Igor non è in forma in questo momento, si vede. In questa stagione ci ha salvato tante volte, ma nelle ultime gare si vede che non è in sé. Arriva sempre in ritardo, è in un momentaccio".