Graziani: “Non ho capito la scelta di Italiano. Ikonè? Deve capire una cosa”

L'ex calciatore e attuale allenatore, Ciccio Graziani, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Su Dodò e il turnover: "De Zerbi ne ha sempre parlato bene di Dodò. Domenica con l'Empoli abbiamo buttato via 2 punti. Non andava fatto tutto quello turnover. Erano con un giocatore in meno e non sono stato per niente soddisfatto dai cambi che ha fatto Italiano, Cabral per Jovic scelta incomprensibile".