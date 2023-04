Graziani: “Jovic non serve a niente, va ceduto a giugno. Dopo Verona la svolta”

"Terracciano ieri ha fatto delle parate decisive. Siamo stati anche critici su questa squadra e su alcune scelte. Poi la squadra si è compattata, ricordiamoci che avevamo paura a Verona di perdere e rischiare la b. Poi c'è stata la svolta. Se noi fossimo partiti bene saremmo stati sulla strada per ripetere il settimo posto. Per vincere le partite devi saper anche rischiare. Castrovilli sta recuperando da un brutto infortunio, sarà Italiano a capire come gestirlo. Il ragazzo deve parlare meno sui social e concentrarsi di più sul campo, perchè li è forte. Essendo una semifinale di Coppa Italia Italiano non avrà bisogno di dare tanti stimoli. Sono partite che si preparano quasi da sola, già arrivare in finale salverebbe la stagione."