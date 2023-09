Graziani: “Io metterei Nzola e Beltran insieme, Italiano però non la pensa così”

"Sabiri? Non capisco i contorni di questa vicenda. Solitamente quando si blocca a gennaio un giocatore è perché ci si crede e si vuole anticipare la concorrenza. Io non so se il problema è stato caratteriale, ma sono sicuro che tutte le parti in causa non fanno una bella figura. Prestazione di San Siro? La Fiorentina che doveva giocare di ripartenze contro una squadra come i nerazzurri ha finito per subire le ripartenze della squadra di Inzaghi. Non penso la sconfitta sia dovuta a una questione fisica anche perché almeno un'ora di gioco nelle gambe a questo punto della stagione dovresti averla. Inoltre i cambi sull'1-0 per gli avversari non hanno rinforzato l'attacco ma l'hanno indebolito. Io d'ora in avanti schiererei le due punte con Nico Gonzalez largo a fare il tornante e tre centrocampisti a dare copertura, tutto ciò anche per non ripetere tutto l'anno il dualismo tra i centroavanti, Italiano però è molto integralista e difficilmente cambierà la sua idea tattica. Ripeto, ritengo che né Beltran né Nzola, che sono due ottimi giocatori, siano in grado da soli di reggere il peso dell'attacco. La Fiorentina è più forte e competitiva, ma se si ripete l'errore dello scorso anno tra porta e attacco, con continue alternanze, si finisce solo per fare dei danni. Maxime Lopez? Ottimo colpo, può fare sia la mezza ala che il regista, è rapido e tecnico, al Sassuolo non dico che ha spostato gli equilibri ma ci è andato vicino. Infantino? Per me non è un trequartista, lo sono molto di più Brekalo e Gonzalez. Io li proverei dietro al doppio centravanti".