Graziani: “Finalmente non si parla più di Vlahovic. Occhio all’Atalanta”

Finalmente non si parla più degli addii di Vlahovic, Chiesa e Torreira. Il mercato estivo era stato giudicato in modo positivo. Poi non avevamo preso in considerazione la brutta partenza. Oggi la squadra ha trovato autostima, e Italiano ha trovato il modo di gestire la squadra. Oggi possiamo guardare l'inizio di stagione con rammarico. I gol di Vlahovic mancavano oggettivamente. Però anche senza di lui siamo arrivati settimi. Brekalo per me non è un'esterno. Perchè nella fase difensiva è sprecato. Può tranquillamente giocare nel ruolo di Bonaventura, è intelligente tatticamente"