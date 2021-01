Graziani: “Bene Kokorin per aiutare Vlahovic. Pradè non può essere il capro espiatorio”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani, protagonista dell’odierno filo diretto con gli ascoltatori del “Pentasport”:

Torino-Fiorentina, il derby delle due più grandi delusione? Sì, per organico e blasone, assolutamente. Il Toro sta molto peggio al momento, la Fiorentina con l’ultima vittoria si è messa in una posizione più tranquilla. I granata ancora invece non sono sulla via della ripresa. Giampaolo? Non capisco perché continuino a chiamarlo “maestro”: non ha mai vinto niente. Il Torino ha dei buoni giocatori: Singo, Buongiorno, Segre, Edera sono giovani molti validi che stanno venendo su. Hanno valori in tutti i reparti, non gli mancano calciatori di livello. Giampaolo e chi c’era prima – Mazzarri – non sono riusciti a tirarli fuori questi valori, sono rimasti inespressi.

Pradè? Da solo non fa nulla, mi stupisce che sia l’unico su cui si punta il dito. Muove le fila, ma non è da solo a prendere le decisioni. C’è un lavoro di confronto del settore tecnico e l’ultima parola che spetta al presidente, chi ci mette i soldi. Si parla sempre e solo del dirigente romano, ma è l’unico ad averci sempre messo la faccia, anche per decisioni non sue. Petrachi è bravo, al Toro in otto anni ha fatto grandi cose, Certo viene dall’esperienza bruciante di Roma, dove l’hanno cacciato dopo solo un anno. Un giorno sei bravo l’altro meno, nel mondo del calcio. La Fiorentina ha una grande forza: paga gli stipendi ai calciatori regolarmente. E questo gli permette di farsi sentire dalla squadra, alzare la voce negli spogliatoi. Ci sono figure con carisma che possono spronare con decisione e stare vicino, quando serve. Senza mai togliere potere all’allenatore.