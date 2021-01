Il congedo di Kokorin allo Spartak: “E’ stato bello, peccato per gli infortuni”

A giudicare da questi giorni, Aleksandr Kokorin sembra un calciatore molto social. E così, nel giorno in cui inizia a tutti gli effetti la sua avventura alla Fiorentina, l’attaccante russo ha voluto mandare un ultimo messaggio ai suoi ex tifosi attraverso il profilo twitter ufficiale dello Spartak Mosca: “Voglio dire grazie per essere stato accolto calorosamente nella squadra, anche se avevo giocato in club rivali. Sono stati sei mesi molto belli e positivi ad eccezione degli infortuni. Sarebbe potuta andare molto meglio, ma è andata così. Grazie a tutti”. LEGGI LA SCHEDA DI KOKORIN