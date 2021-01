In attesa di sentire le prime parole di Aleksandr Kokorin in conferenza stampa (live su Violanews dalle 17), vi mostriamo le immagini della prima giornata – di ieri – dell’attaccante a Firenze. L’incontro con Commisso e la dirigenza, le prime corse e palleggi allo stadio Artemio Franchi. Qui sotto la clip dai canali social della Fiorentina, in basso il video di pochi minuti fa dal centro sportivo, con i test fisici in palestra: