Graziani: “Barone doveva stare in disparte domenica. Servono le 2 punte”

Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante viola

Redazione VN

Ciccio Graziani, dice la sua sulla Fiorentina sul pentasport di Radio Bruno:

"credo che Italiano debba mettere la squadra migliore. Facendo delle rotazioni, ma non troppe. Al massimo 2 o 3 cambi. Sennò rischi di combinare casini. Guardate il Napoli, non cambiano mai nessuno. Poi ora con i 5 cambi puoi svoltare la partita. Io vorrei parlare di calcio. Siamo sempre a parlare di soldi. A Commisso si può rimproverare l'attuale stagione deludente. Noi dobbiamo fare i tifosi, non possiamo sempre discutere di finanza. A noi deve interessare il risultato sportivo. Se fai risultati diventi bravo, altrimenti sei un somaro. La Fiorentina ha 2 coppe in cui è in corsa.

Su Barone: "Quel battibecco è un malinteso sfociato in una contestazione. Il nervosismo crea queste cose. Se le cose non vanno bene è meglio starsene in disparte. Quest'estate a Moena si esaltava Barone, ora sai come è la situazione."

"Dodò ha giocato ad alti livelli in Ucraina. Nonostante l'altezza per me è un ottimo giocatore. In una squadra come la Fiorentina ci può stare. La Fiorentina dovrebbe verticalizzare di più. Ma dobbiamo trovare un centravanti sul quale appoggiarsi, perchè Jovic non fa reparto da solo. La logica sarebbe di giocare a 2 punte, ma purtroppo Italiano non li vede assieme. In più abbiamo degli esterni che segnano poco. "