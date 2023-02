Graziani bacchetta Italiano: “Perché non cambiare modulo visti i risultati?”

Il messaggio di Graziani a Vincenzo Italiano

Redazione VN

L'ex viola Ciccio Graziani è intervenuto al Pentasport per parlare del momento della Fiorentina, trattando diversi temi. Queste le sue parole: "Attacco? Tra Jovic e Cabral punterei sul brasiliano. Almeno qualche palla la prende e corre da tutte le parti. Jovic non lo dovevano prendere, perché non è adatto al gioco che sta facendo la Fiorentina. A volte sembra che ci faccia una cortesia a giocare. Se non mi arrivasse la palla io inizierei a muovermi a sgomitare per averla. Qui bisogna fare una scelta e dargli continuità. Contro le squadre più deboli ho capito che Italiano potrebbe anche uscire dai suoi soliti schemi e provare a mettere Cabral davanti con Jovic sulla trequarti".

Sulle scelte della società — "Se dobbiamo trovare una cosa negativa, è quella che la società ha speso soldi per i due attaccanti che hanno fatto male. Perché già da giugno a dicembre avevamo capito che non andavano bene. L'unica cosa che possiamo dire è di provare a prendere un altro, anche se loro hanno proseguito a seguire la loro strada. Ci si assume delle responsabilità e alcune volte non vanno come dovevano andare".

Su Italiano e il modulo — "Se tu allenatore vedi che con quel modulo le cose non funzionano, ma perché non provi a cambiare. Magari facendo un 4-4-2 per esempio. Non mi sembra una follia variare un po' le idee di gioco visto i risultati non arrivano".