VN – Commisso vola a Braga: sosterrà la Fiorentina in presenza

Commisso sarà a Braga per sostenere in presenza la Fiorentina

Braga-Fiorentina, una delle gare più importanti per la stagione viola. La pressione, visto il campionato deludente, si sente e non poco. Per questo motivo Rocco Commisso ha deciso di seguire la Fiorentina fino a Braga per sostenere i ragazzi di Italiano in presenza.