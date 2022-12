Graziani: “Amrabat via solo per una proposta indecente. Boga? E’ da prendere”

"Boga? Io uno come lui lo prendo sempre, fermo restando che poi sugli esterni sarebbero in tanti. Va però considerato che Gonzalez e Sottil hanno però diversi problemi fisici. Caputo in viola? Avrebbe fatto comodo, anche se rimane da capire cosa vorranno fare la società e l'allenatore con Cabral e Jovic. In caso di cessione di uno dei due l'attaccante della Sampdoria avrebbe fatto comodo. Amrabat? Ad oggi io non lo cederei. Poi, fossi nella società, se arrivasse un'offerta indecente la prenderei in considerazione, soprattutto in una condizione economica difficile come quella che sta attraversando oggi il calcio italiano, ormai sull'orlo del default. In ogni caso sarà importante non farsi trovare impreparati sul suo eventuale sostituto. Lo scorso anno personalmente ho molto criticato il centrocampista marocchino, salvo poi ricredermi nel finale di stagione e nell'avvio di questa annata. Mercato di gennaio? E' un mercato difficile, non è facile rinforzarsi. Io ritengo che con questa rosa la Fiorentina possa fare di più per migliorare una classifica non positiva. Amichevoli? Vincere con squadre del livello del Borussia Dortmund fa sempre piacere. Poi ci sarà da rituffarsi sul campionato, ripartendo dalla grande prestazione fatta a Milano contro il Milan. Julian Alvarez? Sarebbe da capire se realmente la Fiorentina avrebbe potuto prendere il ragazzo. Competere con club come il City o il Psg è impossibile. Una società deve essere brava ad anticipare la concorrenza quando ancora talenti così non sono ancora esplosi. Arnautovic alla Fiorentina? E' difficile che una squadra come il Bologna lasci partire il suo miglior giocatore facendolo andare in una diretta concorrente".