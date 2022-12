FOTO – Nuno Gomes e la tripletta di ex bomber viola in Qatar: “Che lusso!”

Aspettando le semifinali dei Mondiali, allo stadio Al Thumama in Qatar si è tenuta un'amichevole tra alcuni grandissimi campioni del calcio e i lavoratori in Qatar. Nelle vesti di arbitro il presidente Gianni Infantino insieme alle Leggende Fifa: spettacolo in campo con Alessandro Del Piero, Marco Materazzi e tante stelle come Cafu, Terry, Seedorf, Roberto Carlos e molti altri. C'era anche Nuno Gomes tra i giocatori, e l'ex attaccante della Fiorentina pre fallimento ne ha approfittato per farsi una foto con altri due grandi ex bomber viola: Christian Vieri e Gabriel Batistuta.