Grassia preoccupato: “Per tenere Vlahovic occorre un contratto alla Ribery”

Il giornalista Rai e simpatizzante viola Filippo Grassia ha commentato a Tuttomercatoweb.com la questione contratto di Dusan Vlahovic. Il giocatore è in scadenza nel 2023 e gli estimatori per il classe 2000 non mancano

Vlahovic mi preoccupa per la questione contratto. Se la Fiorentina vuol risalire la china deve ripartire da lui. E per tenerlo occorrerà che gli si dia almeno lo stesso ingaggio di Ribery

“Vlahovic deve restare ancora a Firenze, è la soluzione migliore”

