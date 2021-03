Corsi: “Vlahovic? Poteva mollare. Il merito va a Prandelli”. Su Sarri…

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è stato ospite stasera a “Zona mista” su Rtv38. Queste le sue parole riguardo il magic moment del giovane attaccante viola:



La responsabilità se l’è presa Prandelli che ha costruito in Vlahovic il centravanti del futuro. Il merito della crescita di Dusan è quella del mister e di chi ha sostenuto la sua scelta. Quando uno sbaglia, con le qualità che ha uno come Vlahovic, deve essere sostenuto non crocifisso come è successo… Il serbo poteva mollare benissimo nella situazione in cui si era trovato, si parlava di Verona e altre destinazioni, mentre adesso è visto come uno dei giovani più forti di Europa. Lui spesso ha avuto la difficoltà di ritrovarsi da solo a fare miracoli contro un’intera difesa schierata. Quando gioca con una persona accanto a lui (Ribery, ndr) gioca sicuramente meglio, perché ha la possibilità di ritagliarsi più spazi. Averlo visto giocare in Primavera e vederlo adesso con questo seguito mi emoziona molto da sportivo quale sono. Possibile passaggio ad Empoli? Mi ricordo qualcosina, ma non con concretezza. Anzi mi sembra fosse più costruita dai giornali… Sicuramente però non lo avrei voluto in prestito secco per sei mesi, così avrei fatto un piacere solo alla Fiorentina. Sarri? Non voglio parlare del suo futuro in ottica Fiorentina, sarebbe ingeneroso. Su Maurizio posso dire che è un allenatore di campo abituato anche a gestire pressioni importanti, avendo allenato anche a Napoli. Lo vedo come un allenatore che non debba arrivare per gestire un gruppo, ma costruirlo. Mi auguro di vederlo su una partita importante.