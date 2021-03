Baiano non ha dubbi: “Vlahovic deve restare ancora a Firenze, è la soluzione migliore”

L’ex viola Francesco Baiano è stato ospite di 30° minuto, trasmisione di Simone Pagnini visibile in streaming su Violanews.com. Queste il suo commento sulla vittoria di Benevento:

Ho visto una Fiorentina carica. Una squadra che è scesa in campo con una grande convinzione di portare a casa i tre punti pur sapendo che la partita non fosse semplice. Mi è piaciuta perchè si è subito imposta. Se analizziamo la partita vediamo come i viola abbiano alzato il proprio baricentro mettendo pressione gli avversari. Vlahovic sta migliorando partita dopo partita, non solo per le reti, ma anche per la presenza in campo. Ha fatto dei grandi passi in avanti sostenuto dalla squadra. Contratto? La società si sta muovendo perchè giustamente vuole allungarlo. E’ normale che se si muoveva tre-quattro mesi prima avrebbe risparmiato sull’ingaggio. I viola hanno sempre creduto in lui, dandogli fiducia nonostante la carenza dei gol fosse il più grande problema. Era quella l’occasione in cui prolungare il matrimonio. Nel calcio di oggi non c’è riconoscenza. Tutti i giocatori vogliono giocare nelle grandi squadre, abbiamo avuto l’esempio pochi mesi fa… Mi auguro, però, che Vlahovic resti ancora a Firenze, perchè la Fiorentina gli dà la possibilità di crescere. Si cresce giocando e non guardando gli altri. Dusan in questo momento non potrebbe essere il titolare dei primi club europei. Non dimentichiamoci che Firenze è una piazza importante, può migliorare ancora moltissimo con la maglia viola