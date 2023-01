Grassia: “Mandragora al posto di Torreira? Pia illusione di chi lo ha preso”

"Che Mandragora potesse sostituire Torreira era una pia illusione di chi lo ha preso, ha fallito prima a Udine e poi a Torino, non ha i tempi per fare i playmaker. Mandragora non lo avrei mai preso, soprattutto al posto di Torreira, che forse se n'è andato per motivi comportamentali e non certo tecnici. Anche Amrabat regista è una bestemmia, deve giocare in un altro ruolo, come fa nel Marocco, lo stesso Italiano non gli aveva dato tutta questa fiducia all'inizio. Barak è uno dei migliori giocatori della squadra, insieme a Nico Gonzalez e a pochi altri. A Roma non si sarebbe fatto niente anche in 11 contro 11, il gioco di Italiano non va e il mercato negli ultimi anni è stato mediocre. Ci sono responsabilità di chi ha messo naso nel mercato senza averne capacità e di chi ha subìto queste scelte".