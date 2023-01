Fantini a VN: “Jovic e Cabral bravi, ma ad ACF serve altro. Da tifoso terrei Nico”

L'ex attaccante viola ha dato il suo parere sulla stagione dei gigliati nell'esclusiva di Violanews

Niccolò Ghinassi

Molti tifosi viola se lo ricorderanno per quegli indimenticabili gol negli spareggi playoff contro il Perugia nel giugno 2004: Enrico Fantini fece gioire i supporter gigliati segnando sia all'andata che al ritorno contro gli umbri, aiutando l'allora Fiorentina di Emiliano Mondonico a ritornare in Serie A dopo l'inferno del fallimento di due anni prima. In vista di Fiorentina-Torino (GUARDA QUI IL CALENDARIO DELLE GARE UFFICIALI DELLA FIORENTINA), Violanews ha contattato l'ex attaccante dei gigliati e dei granata per parlare delle sue esperienze in queste due piazze, oltre che della situazione attuale della Fiorentina. Ecco le sue parole.

Firenze e Torino sono due piazze che ti ricordano per dei gol importanti: cosa ti ricordi invece te delle esperienze all'ombra della Cupola e della Mole? — "Sono state due esperienze che mi rimarranno nel cuore per tutta la vita. Tra l'altro sono stato fortunato, perché sia a Firenze che a Torino vincemmo il campionato per andare in Serie A. Sono state quindi due esperienze assolutamente positive. A Firenze mi sono emozionato molto ad entrare nella storia viola con quei due gol segnati contro il Perugia nei playoff. A Torino, invece, feci il primo gol dell'era Cairo contro l'Albinoleffe. Fu un'annata importante perché, nonostante giocai esterno, riuscii a segnare 9 gol".

Parlando dell'attuale Fiorentina: cosa manca a questa squadra secondo te? — "Il problema che Italiano sta vivendo quest'anno secondo me è la mancanza di un vero centravanti. Dopo l'uscita di Vlahovic purtroppo questo ruolo non è stato ricoperto nel migliore dei modi. Jovic e Cabral sono ottimi giocatori, ma secondo me la viola ha bisogno di altro. Inoltre, anche in fase difensiva, soprattutto per quanto riguarda gli esterni destri, secondo me c'è da lavorare su possibili soluzioni".

Negli ultimi tempi c'è un giocatore al centro dei desideri di molti: Nico Gonzalez. Pensi che la Fiorentina debba puntare su di lui? Oppure che, se dovesse arrivare un'altra offerta cospicua, dovrebbe privarsene? — "Solo i dirigenti viola possono intervenire. Io posso dare solo un giudizio sul giocatore. Contro la Roma quando è entrato si è vista la differenza secondo me. È un giocatore che racchiude le caratteristiche richieste da Italiano. Un classico esterno di attacco, bravo nel dribbling e rapido nell'uno contro uno. Da tifoso viola lo vorrei vedere con la maglia della Fiorentina. Purtroppo ci sono dinamiche che noi tifosi non possiamo conoscere, ma che possono sapere solo i dirigenti".

Campionato, Conference League, Coppa Italia: quali sono secondo te gli obiettivi realistici della Fiorentina per queste competizioni? — "Io credo che non bisogna tralasciare nessuna di queste competizioni. Anche la Coppa Italia per me è molto importante, dato che arrivando fino in fondo avresti la possibilità di giocare in Europa League. È vero che per una società come la Fiorentina stare in tre competizioni provoca un gran dispendio di energie, però è vero anche che a questo punto della stagione bisogna credere ancora in ognuna di esse".