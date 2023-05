Grassia: “Italiano, no progressi in difesa. Bastava poco per arrivare ottavi”

Intervenuto a Radio Bruno, il moviolista di Radio Rai Filippo Grassia ha parlato così del momento viola: "Una vittoria con il West Ham avrebbe un doppio valore, per il trofeo in sé e per la qualificazione in Europa League che per valore economico e valore nel ranking darebbe un'ulteriore slancio. Bastava pochissimo arrivare sicuri a quell'ottavo posto che garantirebbe la partecipazione almeno alla prossima Conference, perché la Juve nonostante il patteggiamento verrà esclusa da una prossima coppa europea.

Stagione deludente in campionato? Sì, perché è stato inanellato un susseguo di passi falsi e quasi tutti i gol subiti arrivano dagli errori dell'impianto difensivo. Il neo della stagione è questo, non ho visto progressi, bastava qualche accortezza per essere più solidi. L'unica gara che non rispecchia questo andamento è stata quella di Basilea, anche durante l'assalto finale la Fiorentina non si è sbilanciata con i centrali che si avventuravano avanti e Amrabat a fare diga. West Ham? Ha delle individualità buone, ma ha subito tante sconfitte e in alcune fasi della stagione ha avuto un rendimento analogo a quello viola. Per me le chance sono 55% viola e 45% inglesi, ma ripeto: serve attenzione dietro perché sono forti nelle ripartenze".