Il giornalista Massimo Sandrelli , intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato della stagione della Fiorentina, comparandola con quella del '96 che vinse la Coppa Italia: "Questa squadra qui è cresciuta prendendo alla sprovvista tutti, quasi senza accorgersene. Nel '96 le cose erano molto diverse. La distanza tra tifosi e giocatori è aumentata. Prima si cercava di trovare un contatto, adesso non è più così".

In vista della finale di Conference League e la sentenza sulla Juventus

"Secondo me la UEFA dovrebbe mandare qualche segnale e la Juventus potrebbe essere un esempio. La Fiorentina l'ho vista bene, mi manca però di capire come è il West Ham. Perché se loro non sono così travolgenti i viola hanno delle buone possibilità".