Grassi sul modello Dortmund: “Ecco perché non è proponibile in Italia”

"Borussia Dortmund? E' il primo club in Germania, escluso il Bayern Monaco, in grado di massimizzare i risultati sportivi e i bilanci. Il club giallonero sa gestire in modo sano le plusvalenze. Metodo di lavoro? Hanno una rete di scouting clamorosa, basti pensare a quando Kagawa fu preso per 300 mila euro dalla Serie B giapponese per poi essere rivenduto per 16 milioni in Premier League. Adesso uno dei nomi pronti ad esplodere è quello di Mukoko, che già gioca e segna in Bundesliga a 18 anni. Introiti economici? Gli unici due bilanci in rosso per il Borussia Dortmund sono stati quelli degli anni del Covid, poi hanno sempre avuto bilanci in attivo. Sono la società con più affluenza in Europa allo stadio, c'è sempre il tutto esaurito e lo stadio è di proprietà. Paragone con l'Italia? Un club che per scouting può essere paragonato al Dortmund è l'Udinese, entrambe queste società hanno osservatori diramati in tutto il mondo. Per il resto è difficile riproporre questo modello in Italia, perché in Germania la mentalità è diversa, si ha più pazienza con i giovani e i tifosi vanno allo stadio anche in periodi negativi".