La “cantera” viola: Italiano studia i giovani talenti

Il Tirreno si è soffermato sui giovani talenti targati Fiorentina, che in queste amichevoli stanno trovando spazio e minuti. I primi sono Bianco e Distefano, due volti ormai noti all'interno della prima squadra. Non sono gli unici però. Infatti, c'è anche Favasuli, pronto per dire la sua anche tra i grandi. In difesa spicca Biagetti, senza dimenticare Kayode e Amatucci. Grandi speranze anche intorno a Krastev e al giovane portiere Martinelli. Insomma, la Fiorentina incrocia le dita e spera di sfornare qualche bel talento.